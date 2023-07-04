Filistin Başbakanı İsrail'in Cenin saldırılarına tepki gösterdi

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Cenin'deki saldırılarına karşı Filistinlilerin kendini savunma hakkı olduğunu belirtti. İsrail güçlerinin Cenin saldırıları devam ediyor.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın Cenin kentindeki saldırıları karşısında "Filistinlilerin kendilerini savunma hakkı" olduğunu belirtti.

Başbakan Iştiyye, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Cenin'deki Filistinlilere yönelik dünden bu yana süren saldırılarına tepki gösterdi.

Iştiyye, " İsrail'in kendini savunma hakkı var, diyenlere şunu söylüyoruz: İsrail ordusu, mülteci kampını işgal eden, masum insanları alıkoyarak öldüren bir işgal ordusudur ve Filistin toprakları işgal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki saldırılarına işaret eden Iştiyye, "Filistinlilerin kendilerini savunma hakkı var." ifadeleriyle Filistinlilere destek verdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dün yaptığı açıklamada "İsrail'in güvenliğini ve İsrail halkını savunma hakkını desteklediklerini" söylemişti.

İsrail güçlerinin Cenin saldırısı

İsrail güçlerinin Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı baskın ve hava saldırıları ikinci gününde devam ediyor.

İsrail'in Cenin saldırılarında dünden bu yana 11 Filistinli hayatını kaybetti, 20'si ağır 100 Filistinli yaralandı.