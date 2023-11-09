Filistin Başbakanı Gazze'deki yaralılara tıbbi yardımın öncelik olduğunu belirtti

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Gazze'deki yaralılara tıbbi yardım ulaştırılmasının öncelik olduğunu kaydetti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Iştiyye ile görüşerek Gazze'ye insani yardım gönderilmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Gazze'deki yaralılara tıbbi yardım ulaştırılmasının öncelik olduğunu kaydetti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, " Gazze'deki Siviller İçin Uluslararası İnsani Konferans"a katılmak üzere gittiği Fransa'nın başkenti Paris'te, Iştiyye ile görüştü.

Iştiyye, görüşmede, Gazze'ye uygulanan ambargonun kırılması gerektiğini belirterek, "Gazze ablukası herkes için yavaş bir ölüm anlamına geliyor, özellikle yaralılar için. Sadece gıda değil, tıbbi malzemeler de (önemli)." diye konuştu.

Asıl kaygılarının yaralıların tedavisi olduğunu kaydeden Iştiyye, Gazze'de yaklaşık 20 bin yaralı bulunduğuna dikkati çekti.

Iştiyye, "Ne kadarının hayatta kalacağını bilmiyorum. Bence gıda ve diğer insani ihtiyaçlardan önce bu tehlikeyle mücadele etmek önceliğimiz. Eğer bizler veya sizler, bu insani yardımı mümkün olan herhangi bir yoldan Gazze'ye ulaştırmak için bir yol bulabilirsek çok iyi olacaktır." dedi.

Filistinlilerin bölgeden ayrılmasını istemediklerini vurgulayan Iştiyye, İsrail'in niyetini bildikleri için böylesi bir yola başvurmak istemediklerini ifade etti.

Iştiyye, "İsrail'in niyeti mümkün olduğunca çok Filistinliyi kovmaktır." diye konuştu.

Miçotakis de sivillerin can kaybından duyduğu endişenin arttığını belirterek, çatışmalara insani ara verilmesi ve Gazze'ye insani yardım gönderilmesi gerektiğini vurguladı.

Yunanistan'ın insani yardım için desteğe hazır olduğunu ifade eden Miçotakis, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak amacıyla deniz koridoru oluşturulması için Atina'nın ilgili taraflarla iletişim halinde olduğunu kaydetti.