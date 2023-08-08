Filistin, Avustralya'nın Doğu Kudüs ve İsrail yerleşimlerine ilişkin kararını memnuniyetle karşıladı

Filistin, Avustralya'nın Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin toprakları kavramını kullanma ve İsrail yerleşimlerini yasa dışı kabul etme kararını memnuniyetle karşıladı. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'un konuşması Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından olumlu bir adım olarak değerlendirildi.

Filistin, Avustralya'nın "Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin toprakları" kavramını kullanma ve İsrail yerleşimlerini "yasa dışı" kabul etme kararını duyurmasını memnuniyetle karşıladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Avustralya hükümeti, "Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin toprakları" kavramını tüm literatüründe kullanmaya başlayacağını ve bunun yanı sıra İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka göre "yasa dışı" kabul edeceğini vurguladı.

Bakanlık, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'un ülkesinin Yahudi yerleşim birimleri konusundaki tutumuna ilişkin Mecliste yaptığı konuşmayı memnuniyetle karşıladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Avustralya'nın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına bağlı olan tutumundaki bu önemli gelişmeye ve başta iki devletli çözüm ilkesi olmak üzere uluslararası barış referansları uyarınca barış sürecini yeniden canlandırmayı amaçlayan uluslararası çabalara desteğine olumlu bakıyoruz."

Bakanlık ayrıca Avustralya hükümetinden "Filistin devletini gecikmeden veya tereddüt etmeden tanımasını" istedi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong bugün parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin "işgal altındaki Filistin toprakları" kavramını kullanacağını ve "uluslararası hukuka göre yasa dışı İsrail yerleşim birimlerine" itirazını yoğunlaştıracağını belirtmişti.