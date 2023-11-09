Filistin Alimler Birliği Üyesi: Gazze'de Toplu Bir Soykırım Var

Filistin Alimler Birliği üyesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Huzeyfe El-Hatip, Gazze'de bir savaşın değil, her türlü insani değerden uzak toplu bir soykırımın olduğunu aktardı.

Filistin Alimler Birliği üyesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Huzeyfe El-Hatip, İHA muhabirine yaptığı açıklamada Gazze'de bir savaşın değil, her türlü insani değerden uzak toplu bir soykırımın olduğunu aktardı.

Ürdün'de uzun yıllar yaşadıktan sonra doktora yapıp Türkiye'ye geldiğini söyleyen El-Hatip, 2 senedir Mardin'de görev yaptıını ve ailesi ile birlikte burada yaşadığını kaydetti. Gazze'de olan işgali değerlendiren Dr. El-Hatip, "Gazze'de olanları herkes az çok tahmin ediyor. Orada bulunan insanlarımızın neler yaşadıklarını, acılarını hissedebiliyorum. Ama oradaki kahramanlıklardan haberleri yok. İnsanlar, çocuklar öldürülüyor, sıkıntı yaşanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Direniş güçlerinin zafere ulaşacaklarını belirten Dr. El-Hatip, "Orada bulunan direniş hareketleri Gazze'yi savunuyor. Düşmanlara, katillere geçit vermiyorlar. Zarar vermelerini engelliyorlar. İlerlemelerine müsaade etmiyorlar. Bu da ancak ve ancak iman gücü ile olur. İman varsa imkan da vardır. Elhamdülillah bir endişemiz yok sadece çok üzülüyoruz. Çünkü çocuklar öldürülüyor masumlar öldürülüyor. Bu işgalin uzun sürmemesini diliyorum. Filistin halkı da biz de bedel ödemeye hazır. Şikayetçi de değiller şehadete özlemleri var. Bu özlemden dolayı Müslümanlar Allah'ın izniyle zafer kazanacaktır" dedi. - MARDİN