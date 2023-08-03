Filistin, ABD ile ilişkilerin en düşük seviyede olduğunu belirtti

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed Mecdalani, ABD'nin Filistin'e karşı eylemlerini durdurması yönünde İsrail'e baskı yapmaması nedeniyle Filistin'in ABD ile ilişkilerinin en düşük seviyede olduğunu belirtti.

RAMALLAH, 3 Ağustos (Xinhua) -- Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed Mecdalani Çarşamba günü yaptığı açıklamada Washington'un, Filistin'e karşı eylemlerini durdurması yönünde İsrail'e baskı yapmaması nedeniyle Filistin'in ABD ile ilişkilerinin en düşük seviyede olduğunu belirtti.

Mecdalani, "ABD, İsrail'in Filistinlilere karşı devam eden uygulamaları yüzünden durma noktasına gelen barış sürecini çıkmazdan kurtarmak üzere İsrail'in plan ya da projelerini durdurmak niyetinde değil" dedi.

Yetkili, "Mevcut ABD yönetiminin derin bir komaya girmiş olan barış sürecini kurtarmak için herhangi bir somut ve tatbiki adım atmasını beklemiyoruz" şeklinde konuştu.

İsrail ve Filistin arasındaki doğrudan barış görüşmeleri, İsrail yerleşim birimleri ve Filistin devletinin sınırları konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle Mart 2014 sonunda durmuştu.

Filistin, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e karşı uyguladığı saldırgan politikasını durdurması yönünde ABD'ye defalarca baskı yapma çağrısında bulundu. Batı Şeria'da yerleşim birimlerinin inşaatı ve Filistin kasaba ve kentlerine yönelik saldırılar da bu kapsamda yer alıyor. Filistin ayrıca ABD'yi Doğu Kudüs'teki ABD konsolosluğunu ve Washington'daki FKÖ ofislerini yeniden açmaya çağırmıştı.

ABD'nin "hala işgal hükümetinin ortağı olduğunu" kaydeden Mecdalani, "Amerikan yönetimine güvenemeyiz" dedi.

Yetkili ayrıca ABD'yi "çeşitli uluslararası örgütlerde İsrail'in politikalarına siyasi ve diplomatik kılıf uydurup koruma sağladığı" ve BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle eleştirdi.¦