Filipinler Savunma Bakanı: Uluslararası hukuka göre hareket edilmeli

Filipinler Savunma Bakanı Carlito Galvez Jr., Asya-Pasifik'te istikrarın ve barışın devamı için uluslararası hukuka göre hareket edilmesi ve komşu ülkelerin sınırlara saygı göstermesinin önemli olduğunu söyledi. Galvez, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik Bölgesi Güvenlik Forumu Shangri-La Diyaloğu'nda, 'İstikrarlı ve Dengeli bir Asya-Pasifik İnşa Etme' oturumunda konuştu.

Filipinler Savunma Bakanı Carlito Galvez Jr., Asya-Pasifik'te istikrarın ve barışın devamı için uluslararası hukuka göre hareket edilmesi ve komşu ülkelerin sınırlara saygı göstermesinin önemli olduğunu söyledi.

Galvez, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik Bölgesi Güvenlik Forumu Shangri-La Diyaloğu'nda, "İstikrarlı ve Dengeli bir Asya-Pasifik İnşa Etme" oturumunda konuştu.

Bakan Galvez, Asya-Pasifik'te barış ve istikrarın sınırlara saygı duyulup uluslararası hukuk uyarınca davranılarak elde edileceğini belirterek, "Komşular arası ilişkilerin dostane sürmesi için (sınırlarda) iyi tel örgülere sahip olmak kadar sınırlarına saygı duyan komşular da lazım." dedi.

Asya-Pasifik'teki güvenlik konusunun, bölgedeki ekonomi dinamizminden ortaya çıkan rekabetler üstünden değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Galvez, ekonomik büyümenin bölgede yeni çekişmelere neden olduğunu kaydetti.

Galvez, Kore Yarımadası'nın yanı sıra Çin-Hindistan ve Hindistan-Pakistan sınırlarında artan provokasyonun, taraflar arasındaki şüpheyi körüklediğini dile getirdi.

Ukrayna-Rusya savaşıyla artan politik karmaşa ve ülkeler arası çekişmelerin, uluslararası hukuk ve diyalog ile çözülebileceğini ifade eden Galvez, Filipinler'in her zaman uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini söyledi.

ASEAN'ın önemi

Galvez, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Asya-Pasifik bölgesindeki barış ve istikrara katkısı açısından önemine dikkati çekti.

ASEAN'ın, stratejik güven ve işbirliğinin devamı açısından güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Galvez, Asya Pasifik'te güvenli ortam ve istikrarın korunması için hukukun üstünlüğü, işbirliği ve diyaloğun önemini vurguladı.

Shangri-La Diyaloğu toplantısı

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) tarafından düzenlenen ve Asya Güvenlik Zirvesi olarak da bilinen Shangri-La Diyaloğu toplantısı, yarın sona erecek.

Bu yıl 20'nci kez düzenlenen foruma, Asya-Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu'dan 40'ı aşkın ülkeden hükümet yetkilileri, savunma bakanları, askeri yetkililer ve güvenlik uzmanları katılıyor.