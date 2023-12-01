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Filipinler Sahil Güvenliği Thitu Adası'na gözetleme üssü kurdu

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Filipinler Sahil Güvenliği, Güney Çin Denizi'ndeki Thitu Adası'na sahil güvenlik gözetleme üssü kurdu. Üste bulunan teleskoptan bölgeyi inceleyen yetkililer, en az 18 Çin milis gemisinin bölgede faaliyet gösterdiğini belirtti.

THITU Filipinler Sahil Güvenliği, Güney Çin Denizi'ndeki Thitu Adası'na sahil güvenlik gözetleme üssü kurdu.

Thitu Adası'ndaki gözetleme üssünün açılışı, Filipinler Ulusal Güvenlik Danışmanı Eduardo Ano ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşti.

Radar, gemi izleme ve diğer ekipmanlarına sahip üssün açılışı ardından konuşan Ano, Çin gemilerinin bölgedeki eylemlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Üste bulunan teleskoptan bölgeyi inceleyen Ano, aralarında bir Çin donanma gemisinin de bulunduğu en az 18 "şüpheli" Çin milis gemisinin bölgede faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA / Dünya

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