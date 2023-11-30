Filipinler, İran'a heyet göndererek rehin alınan denizcilerin serbest bırakılmasına yardımcı olacak

Filipinler, Yemenli Husi isyancılar tarafından rehin alınan 17 denizciyi serbest bırakmak için İran'a üst düzey bir heyet gönderecek. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos, denizcilerin serbest bırakılması için COP28'ye katılmama kararı aldığını açıkladı.

MANİLA, 30 Kasım (Xinhua) -- Filipinler, geçen hafta Yemenli Husi isyancılar tarafından Kızıldeniz'de rehin alınan 17 Filipinli denizcinin serbest bırakılmasına yardımcı olması için İran'a üst düzey bir heyet gönderecek.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos, Perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, denizcilerimize gerekli yardımı sağlamak amacıyla üst düzey bir heyetin İran'ın başkenti Tahran'a gönderilmesinin yolunu açacak bir toplantı düzenleyeceğim" dedi.

Marcos, rehinelerin serbest bırakılmasına odaklanabilmek için Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) katılmama kararı aldığını belirtti.

17 Filipinli denizci, Kızıldeniz'de Yemenli Husi isyancılar tarafından rehin alınan bir kargo gemisinin mürettebatı arasında yer alıyordu. Husi isyancılar "İsrail'e ait kargo gemisini" kaçırdıklarını 19 Kasım'da doğrulamıştı.

Filipinler Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teresita Daza, "hükümet kaynaklarına" atıfta bulunarak "rehinelerin durumunun iyi olduğunu ve eninde sonunda serbest bırakılacaklarını" söyledi.

Daza, "Rehinelerin en kısa sürede serbest bırakılması için çalışmalar sürüyor" dedi.