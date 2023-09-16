Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki Çin gemilerinin artışından endişeli

Filipinler Silahlı Kuvvetleri (AFP) Batı Saha Komutanı Koramiral Alberto Carlos, Güney Çin Denizi'nde toplanan Çin gemilerinin sayısındaki artıştan endişe duyduklarını bildirdi. Carlos, bölgedeki münhasır ekonomik bölgede Çin'e ait yaklaşık 40 balıkçı gemisi tespit edildiğini ve mercan çıkarılmasının da endişe verici olduğunu belirtti.

Filipinler Silahlı Kuvvetleri (AFP) Batı Saha Komutanı Koramiral Alberto Carlos, Güney Çin Denizi'nde toplanan Çin gemilerinin sayısındaki artıştan endişe duyduklarını bildirdi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, AFP Batı Saha Komutanı Koramiral Carlos, Güney Çin Denizi'nde Çin'e ait savaş ve balıkçı gemilerinin artan varlığı ve bölgede yüksek miktarda mercan çıkarılmasından endişe duyduklarını belirtti.

Carlos, ülkenin "Batı Filipin Denizi" olarak adlandırdığı Güney Çin Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölgesinde dün itibarıyla Çin'e ait yaklaşık 40 balıkçı gemisi tespit edildiğini ve bu sayının son birkaç haftaya göre daha fazla olduğunu kaydetti.

Koramiral Alberto Carlos, "(Bölgede) Çin gemilerinin varlığı halihazırda endişe verici. Çünkü münhasır ekonomik bölgemizde egemenlik haklarımız var." dedi.

Carlos, ayrıca Çin'e ait gemilerin bulunduğu bölgede mercan hasadının "şüpheli" olduğunu fakat bu konuda "yanlış varsayımlar yapmak istemediklerini, barışı korumak istediklerini" ifade etti.

Dalgıçların yaptıkları denetimlerin sonuçlarına göre söz konusu bölgede yüksek miktarda mercan resifi hasat edildiğini belirten Carlos, münhasır ekonomik bölgelerindeki mercanları toplama hakkının ülkesine ait olduğunu kaydetti.

Bölgedeki güvenlik çabalarının artırılacağını belirten Carlos, ayrıca hükümetin diğer ülkelerden gelen ortak devriye tekliflerini "dikkatle değerlendirdiğini", Filipinler'in, "diğer ülkelerin yardım etmeye istekli oluşundan mutlu olduğunu" bildirdi.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD'de de karşı çıkıyor.