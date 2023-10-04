Filipinler'e ait 2 ikmal gemisi Çin'in ablukasını aştı

Filipinler'e ait 2 ikmal gemisinin Güney Çin Denizi'ndeki Spratly Adaları sularında bulunan Çin sahil güvenlik gemileri tarafından oluşturulan blokajı aştığı bildirildi.

Filipinler'de Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı suları denetleyen bir hükümet kurumu yaptığı açıklamada, 2 ikmal gemisinin, Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin "engelleme, taciz ve müdahale girişimlerine" rağmen, yine bu gemiler tarafından oluşturulan ablukayı aşarak, bölgedeki Filipin kuvvetlerine ikmal malzemeleri teslim etmeyi başardığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, BRP Sierra Madre gemisine yapılan bu ikmal ve bakım görevlerinin "yerel ve uluslararası hukuka uygun" olarak yapılan düzenli operasyonların bir parçası olduğu belirtildi.

BRP Sierra Madre savaş gemisi, Spratly Adaları yakınındaki İkinci Thomas Sığı'nda bulunuyor.

Çin ile Filipinler arasındaki bariyer gerginliği

Filipinler Sahil Güvenliği, 25 Eylül'de Scarborough Sığı'nın güneydoğu girişine döşenen 300 metre uzunluğundaki yüzen bariyerin kaldırıldığını duyurmuştu.

Filipinli yetkililer, ihtilaflı sulara yapay engeller koymakla suçlayıp "şiddetle" kınadıkları Çin'in, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sulara yerleştireceği her türlü bariyeri kaldıracaklarını bildirmişti.

Çin ise Filipinler'in yüzen bariyeri kaldırmasını, Manila'nın "kendisini eğlendirdiği bir fars" olarak nitelemişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi (PCA), 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.