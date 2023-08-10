Filipinler Devlet Başkanı, Vietnam ile deniz anlaşmasının Güney Çin Denizi'ne istikrar getirebileceğini söyledi

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Vietnam ile yapılacak olası bir deniz anlaşmasının Güney Çin Denizi'nde istikrar sağlayabileceğini ifade etti. İki ülke arasında imzalanması beklenen anlaşma, ilişkilerin önemli bir parçası olacak.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, ülkesinin Vietnam ile yapacağı olası bir deniz anlaşmasının Güney Çin Denizi'ne "istikrar" getirebileceğini ifade etti.

Filipinler Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Vietnam'ın Manila Büyükelçisi Hoang Huy Çung'un veda ziyaretinde, Marcos, olası bir deniz anlaşmasının iki Güneydoğu Asya ülkesi arasındaki ilişkilerin "çok önemli bir parçası" olacağını vurguladı.

Filipinler ve Vietnam arasında imzalanması beklenen anlaşma için yapılacak görüşmelerin arifesinde Marcos, söz konusu anlaşmanın Güney Çin Denizi'nde karşı karşıya kaldıkları sorunlar bağlamında "bir istikrar unsuru" olacağını belirtti.

Marcos, iki ülkenin de karşılıklı çıkarları gözeten "sağlam" bir anlayışa sahip olmasının, Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıklarda "ortak zorluklarla" yüzleşmeyi kolaylaştırdığını söyledi.

Çung da Filipinler yönetimine, "Batı Filipin Denizi'ndeki ortak çıkarlar noktasındaki işbirliği ve ülke sularındaki olayları önlemesi" nedeniyle teşekkür etti.

Çin ve Filipinler'in sahil güvenlik ekipleri, İkinci Thomas Sığı olarak bilinen ihtilaflı alanlar arasındaki resifin yakınında karşı karşıya gelmiş, Çin sahil güvenlik botları, Filipinler'in resifteki askerlerine gıda, su ve yakıt taşıyan iki botundan birinin yanaşmasına izin vermemiş ve tazyikli su sıkmıştı.

Resifte bulunan Filipinlere ait savaş gemisinin bölgede yasa dışı bulunduğunu kaydeden Çin Sahil Güvenliği, 7 Ağustos'ta, geminin geri çekilerek resifin orijinal haline getirilmesini talep etmişti.

Filipinler ise 8 Ağustos'ta, Güney Çin Denizi'nde iki ülke arasında tartışmalı resifte karaya oturmuş savaş gemisini geri çekmesi uyarısında bulunan Çin'in talebini reddetmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları zaman zaman Çin ile diğer ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.