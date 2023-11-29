Filipinler Devlet Başkanı Noralyn Babadilla'nın serbest bırakılmasını duyurdu

Filipinler Devlet Başkanı Bongbong Marcos, dün gece Hamas tarafından serbest bırakılan Noralyn Babadilla'nın ardından, İsrail-Hamas savaşından etkilenen tüm Filipinlilere ulaşıldığını açıkladı.

Filipinler Devlet Başkanı Marcos, "Noralyn Babadilla'nın nerede olduğuna dair endişelerimi dile getirdikten birkaç gün sonra, Noralyn'in sağ salim İsrail'e döndüğünü ve Gazze'den serbest bırakılan ikinci Filipinli olduğunu duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tel Aviv'deki Filipin Büyükelçiliği'ndeki yetkililerimizi, İsrailli yetkililerle koordinasyon içinde Noralyn'in ihtiyaçlarıyla ilgilenmeleri için görevlendirdim. Bu olumlu gelişmeyle birlikte, savaştan etkilenen tüm Filipinlilere ulaşıldığını ulusumuza bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Noralyn'in serbest bırakılmasını kolaylaştırdıkları ve İsrail'deki Filipinlilere devam eden tüm yardımları için İsrailli yetkililere en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Geçtiğimiz haftalarda bu süreçte oynadıkları önemli rol için Mısır ve Katar Devletine de şükranlarımızı sunarız" dedi.