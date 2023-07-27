Filipinler Devlet Başkanı Mindanao'da OHAL'i kaldırdı

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Mindanao Adası'nda şiddet olayları nedeniyle 2016'da alınan olağanüstü hal (OHAL) kararını kaldırdı.

Devlet Başkanlığı İletişim Operasyonları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Marcos, Mindanao'da şiddet olayları nedeniyle OHAL ilan edilmesine imkan veren 55 sayılı kararı iptal etti.

OHAL ilanına yol açan koşulların önemli ölçüde hafiflediği belirtildi.

Yeni kararda, "Başarılı askeri operasyonlarla bölgede barış ve düzenin yeniden tesis edildiği" ifadesi yer aldı.

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 3 Eylül 2016'da Davao kentindeki 14 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı patlamadan bir gün sonra "55 sayılı karar" ile olağanüstü hal ilan etmişti.

Patlama, Duterte'nin 22 yıl belediye başkanlığı yaptığı Davao kentinin Roxas Sokağı'nda kurulan akşam pazarında meydana gelmişti.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütü üstlenirken, yetkililer saldırının arkasında uyuşturucu çetelerinin olabileceğini açıklamıştı.