Filipinler Devlet Başkanı Marcos ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron Güvenlik Sorunlarını Görüştü

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Çin Denizi'ndeki güvenlik sorunlarını ele aldı. Marcos, Macron'a Filipinlere sağladığı yardımlardan dolayı teşekkür etti ve Macron'u Filipinler'e davet etti. Macron ise bir grup Fransız bakanın Manila'yı ziyaret edeceğini belirtti.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda güvenlik sorunlarını görüştü.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Cheloy Garafil'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, iki lider, Filipinlerin "Batı Filipin Denizi" olarak adlandırdığı Güney Çin Denizi'ndeki güvenlik sorunlarını ele aldı.

Marcos, görüşmede söz konusu bölgede "barışı korumak, istikrarı sürdürmek, nakliye ve hava yollarını açık tutmak" için tüm çabayı gösterdiklerini belirterek, Macron'a Filipinlere sağladığı yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Macron'u, Asya'ya seyahate geldiğinde Filipinler'e de davet eden Marcos, Filipinler ile Fransa arasında uzun süredir devam eden ikili ilişkilerden memnun olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da ikili bağları ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir grup Fransız bakanın yıl sonuna yakın başkent Manila'yı ziyaret edeceğini dile getirdi.