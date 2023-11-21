Filipinler Devlet Başkanı Marcos, Güney Çin Denizi'ndeki müzakerelerin yavaş ilerlemesinden şikayet etti

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve Çin arasında Güney Çin Denizi'ne ilişkin kurulması önerilen Davranış Kuralları Mutabakatı ile ilgili müzakerelerin yavaş ilerlemesinden şikayet etti. Marcos, bölgesel ihtilafların olduğu ülkelerle görüşmek için inisiyatif aldığını ve Vietnam ile Malezya'yı ikna etmeye çalıştığını belirtti.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve Çin arasında Güney Çin Denizi'ne ilişkin kurulması önerilen Davranış Kuralları Mutabakatı ile ilgili müzakerelerin "yavaş" ilerlemesinden şikayet etti.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Devlet Başkanı Marcos, ABD'nin Hawaii eyaletindeki Asya-Pasifik Güvenlik Çalışmaları Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuştu.

ASEAN ülkeleri liderlerini Güney Çin Denizi'nde "barışı sağlamak" için Davranış Kuralları Mutabakatı oluşturmaya çağıran Marcos, ASEAN ve Çin arasında sağlanması önerilen mutabakata ilişkin müzakerelerin "yavaş" ilerlemesinden şikayet etti.

Sürecin yavaş ilerlemesinden dolayı bölgesel ihtilafların olduğu ülkelerle görüşmek için "inisiyatif" aldığını belirten Marcos, oluşturulacak mutabakat üzerinde çalışmak için "ikna etmeye çalıştığı" ülkeler arasında Vietnam ve Malezya'nın bulunduğunu aktardı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi (PCA), 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.