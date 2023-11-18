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Filipinler'deki depremde ölü sayısı 6'ya yükseldi

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Filipinler'de dün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 6'ya yükselirken 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Depremin vurduğu bölgelerde en az 450 kişinin tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Filipinler'de dün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 6'ya yükselirken 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Filipinler'de dün yerel saatle 16.14'te ülkenin güneyindeki Mindanao Adası açıklarında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde bilanço artıyor. Merkez üssü Sarangani kasabasının 34 kilometre güneybatısı olan depremde 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Filipinli yetkililer, 2 kişiden ise hala haber alınmadığını açıkladı.

Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi Direktörü Edgardo Posadas, depremin vurduğu bölgelerde en az 450 kişinin tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu söyledi. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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