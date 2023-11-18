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Filipinler'deki depremde ölü sayısı 6'ya yükseldi

Filipinler'de dün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 6'ya yükselirken 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Depremin vurduğu bölgelerde en az 450 kişinin tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.