Filipinler'de Yolcu Teknesi Kazasında Ölü Sayısı 26'ya Yükseldi

Filipin Sahil Güvenliği, Rizal eyaleti açıklarındaki Laguna de Bay gölünde meydana gelen yolcu teknesi kazasında ölü sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu. Kazada, teknenin azami kapasitesinin üstünde yolcu taşıdığı ve yolcuların can yeleği giymediği belirtildi.

MANİLA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Filipin Sahil Güvenliği, Perşembe günü ülkenin Rizal eyaleti açıklarındaki Laguna de Bay gölünde kapasitesinin üstünde yolcu taşırken alabora olan yolcu teknesi kazasında ölü sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu.

Sahil güvenliğin Cuma günü yaptığı açıklamada azami kapasitesi 42 olan teknenin 70 yolcu taşıdığı, yolcuların can yeleği giymediği belirtildi.

Sahil güvenlik, arama ve kurtarma çalışmalarının Cuma sabahı da devam ettiğini açıkladı.

Kaza meydana geldiği sırada yolcu teknesi Binangonan kasabasından Filipinler'in en büyük gölü olan Laguna de Bay içindeki Talim adasına gidiyordu.

Tekne kazası, Doksuri Tayfunu'nun Filipinler'den uzaklaşırken sel ve heyelanları tetiklediği sırada meydana geldi.

Filipin Sahil Güvenliği, Binangonan kasabasının yaklaşık 45 metre açığında şiddetli rüzgarın motorlu tekneyi savurduğunu ve yolcular arasında paniğe yol açtığını belirtti.

Kazadan sağ kurtulanlar yerel basına verdikleri demeçte, rüzgar ve yağmurun başlamasıyla teknenin bir tarafına koşan yolcuların teknenin yana yatmasına neden olduğunu ve birçok yolcunun teknenin altında kaldığını söyledi.