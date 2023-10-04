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Filipinler'de Ticari Gemi Balıkçı Teknesine Çarptı: 3 Ölü

Filipinler'in kuzeybatısındaki sularda bir ticari gemi, balıkçı teknesine çarparak 3 Filipinli balıkçının ölümüne neden oldu. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.