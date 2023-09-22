Filipinler'de Taal Yanardağı çevresinde volkanik duman uyarısı

Filipinler, başkent Manila'nın güneyinde yer alan Taal Yanardağı çevresinde görülen volkanik duman nedeniyle bölgeye yakın yerleşim alanlarına uyarıda bulundu. Yanardağın harekete geçme riski nedeniyle 1. seviye uyarı yapıldı. Dumana maruz kalmanın gözlerde tahrişe ve solunum yollarına zarar verebileceği belirtildi.

Filipinler, başkent Manila'nın güneyinde yer alan Taal Yanardağı çevresinde görülen volkanik duman nedeniyle bölgeye yakın yerleşim alanlarına uyarıda bulundu.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), etrafında volkanik duman görülen Taal Yanardağı'nın harekete geçme riskinden dolayı açıklama yaptı.

Açıklamada, yanardağ çevresinde volkanik duman görülmesi üzerine 5 seviyeli alarm sisteminde 1'inci seviye uyarı yapıldı.

Volkanik dumanın sülfür dioksit (SO2) içerdiği kaydedilen açıklamada, dumana maruz kalmanın gözlerde tahrişe yol açtığı ve solunum yollarına zarar verdiği ifade edildi.

Ayrıca asit yağmurlarına ilişkin uyarıda bulunulan açıklamada, bölge sakinlerine evden çıkmamaları ve pencereleri kapalı tutmaları tavsiye edildi.

Dünyanın en küçük yanardağı Taal, Filipinler'de 10'dan fazla aktif volkandan biri.

Ülke, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.

Taal Yanardağı'ndaki hareketlilik nedeniyle 26 Mart 2022'de yaklaşık 1200 kişi tahliye edilmişti.

Yetkililer, yanardağın faaliyete geçmesi üzerine 5 aşamalı uyarı sisteminde alarm seviyesini 3'e çıkarmıştı.