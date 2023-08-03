Filipinler'de su altında kalan feribottaki 67 kişi kurtarıldı

Filipinler Sahil Güvenliği, Quezon eyaleti açıklarında su altında kalan feribottaki 67 kişinin tamamının kurtarıldığını duyurdu. Herhangi bir can kaybı ya da yaralının olmadığı belirtildi.

MANİLA, 3 Ağustos (Xinhua) -- Filipinler Sahil Güvenliği, Perşembe günü öğleden sonra Luzon adasının güneyindeki Quezon eyaleti açıklarında yarısı su altında kalan feribottaki 67 kişinin tamamının kurtarıldığını duyurdu.

Sahil güvenlikten yapılan yazılı açıklamada, 60 yolcu ve 7 mürettebat taşıyan feribotun yerel saatle 13.00 sularında, Quezon eyaletine bağlı Polillo adası açıkları civarında seyrederken "yarısı suların altında kalarak battığı" belirtildi.

Tüm yolcuların güvenli bir yere çıkarıldığını ve fiziksel durumlarının iyi olduğunu duyuran sahil güvenlik, herhangi bir can kaybı ya da yaralının bildirilmediğini açıkladı.

Quezon eyaletindeki Patnanungan kasabasından yerel saatle sabah 10.00 sularında hareket eden feribot, kaza meydana geldiğinde aynı eyaletteki Real kasabasına doğru yol almaktaydı. Yerel medya daha önce teknede yaklaşık 70 kişinin bulunduğunu bildirmişti.

Sahil güvenlik, yolcuların ve mürettebatın nihai varış noktasına nakledilmeyi beklediklerini belirtti.

Takımada ülkesinde sık görülen fırtınalar, teknelerin bakımsızlığı, aşırı kalabalık ve güvenlik düzenlemelerindeki yaptırım yetersizliği nedeniyle feribot kazaları sıklıkla meydana geliyor.

Geçen hafta da Manila'nın doğusundaki Rizal eyaleti açıklarındaki Laguna de Bay gölünde yaklaşık 70 kişiyi taşıyan maksimum 42 kişi kapasiteli bir yolcu teknesi alabora olmuş ve 27 kişi hayatını kaybetmişti. ¦