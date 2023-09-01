Filipinler'de Saola Tayfunu: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Filipinler'de Saola Tayfunu nedeniyle 387 bin kişi etkilendi, elektrik ve su kesintileri yaşandı. Yerel yetkililere göre, 1 kişi hayatını kaybetti. Bu yıl Filipinleri vuran 7. tropik tayfun olarak kaydedilen Saola Tayfunu, ülkenin kuzey bölgelerinde şiddetli rüzgarlar ve yağışlarla etkili oldu.

Filipinler'de 387 bin kişinin etkilendiği Saola Tayfunu nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetimi Kurulu'nca yapılan açıklamada, Filipinlerin kuzey bölgelerinde hayatı olumsuz etkileyen Saola Tayfunu, elektrik ve su kesintilerine yol açtı.

Yerel yetkililer, yerel halk tarafından "Goring Tayfunu" olarak adlandırılan Saola Tayfununun Filipinler'i vurmasıyla ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülke genelinde 387 bin kişiyi etkileyen Saola Tayfunu'nun, bu yıl Filipinleri vuran 7'nci tropik tayfun olduğu belirtiliyor.

Ülkenin kuzey bölgelerini 190 kilometrelik hıza ulaşan rüzgarlar ve şiddetli yağışlarla etkisi altına alan Saola Tayfunu nedeniyle, sellerden etkilenen birçok köy tahliye edilmişti.