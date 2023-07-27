Filipinler'de Römorkör Alabora Oldu, 11 Kişi Kayboldu

Filipinler Sahil Güvenliği (PCG), ülkenin kuzeyindeki Cagayan eyaleti açıklarında meydana gelen römorkör kazasında en az 11 kişinin kaybolduğunu bildirdi. Doksuri tayfununun etkisiyle meydana gelen kazada, PCG'nin 4 üyesi de kayboldu.

MANİLA, 27 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler Sahil Güvenliği (PCG) Perşembe günü öğleden sonra yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Cagayan eyaleti açıklarında bir römorkörün alabora olması sonucu en az 11 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

PCG'ye göre, Doksuri tayfunu bölgede etkisini sürdürürken Çarşamba günü Cagayan eyaleti açıklarındaki sularda içinde 7 kişilik mürettebat bulunan römorkör kayboldu. Kurtarma için bölgeye gönderilen PCG'nin 4 üyesinin de kaybolduğu açıklandı.

PCG'den yapılan açıklamada, "PCG personelinin alüminyum teknesi şiddetli rüzgar ve büyük dalgalar nedeniyle alabora oldu" denildi.

Perşembe sabahına kadar sürdürülen arama kurtarma çalışmaları kötü hava koşulları nedeniyle geçici olarak durduruldu.