Filipinler'de Gölde Tekne Kazası: 30 Kişi Hayatını Kaybetti

Filipinler'in Rizal bölgesindeki Laguna de Bay Gölü'nde seyreden yolcu teknesinin alabora olması sonucu 30 kişi hayatını kaybetti. Sahil güvenliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 40 kişi kurtarıldı ve 70 yolcu bulunuyordu. Kazanın Doksuri Tayfunu nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor.