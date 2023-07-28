Filipinler'de Göl Teknesi Alabora Oldu: 27 Kişi Hayatını Kaybetti

Filipinler'in Rizal bölgesindeki Laguna de Bay Gölü'nde seyreden yolcu teknesinin alabora olması sonucu 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, can kaybı sayısını 27 olarak güncellerken, 40 kişinin kurtarıldığını belirtti. Hala tekneden çıkarılamamış cesetlerin olabileceğini belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam edeceğini kaydetti. Teknenin yolcu kapasitesinin maksimum 42 kişi olduğu bilgisine ulaşılırken, fazla yolcu alan tekne kaptanı ve operatörüne yönelik suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi. Filipinler Sahil Güvenliği, şiddetli rüzgarla sarsılan teknenin, paniğe kapılan yolcuların iskele tarafına yığılması sonucu alabora olduğunu belirtmişti. Şinhua'nın haberine göre, ölenlerin sayısı daha önce 30 olarak açıklanmıştı. Ülkenin kuzey kesimlerinde etkili olan Doksuri Tayfunu nedeniyle Filipinler'de birçok limanda sefere çıkma yasağı uygulanıyordu. Sahil Güvenlik ayrıca, yaklaşık 3 bin 800 yolcunun limanlarda mahsur kaldığını kaydetmişti. Doksuri Tayfunu nedeniyle ülkede 13 kişinin öldüğü açıklanmıştı.