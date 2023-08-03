Filipinler'de Feribot Kazası: 70 Kişi Kayıp

Filipinler'deki Luzon adasının güneyinde bulunan Quezon eyaleti açıklarında, yaklaşık 70 kişiyi taşıyan bir feribot battı. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

MANİLA, 3 Ağustos (Xinhua) -- Filipinler'deki Luzon adasının güneyinde bulunan Quezon eyaleti açıklarında, yaklaşık 70 kişiyi taşıyan bir feribot battı.

Yerel basında Perşembe günü çıkan haberlere göre, Filipinler Sahil Güvenliği kazayı teyit edip daha detaylı bilgi vermezken, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Takımada ülkesinde sık görülen fırtınalar, teknelerin bakımsızlığı, aşırı kalabalık ve güvenlik düzenlemelerindeki yaptırım yetersizliği nedeniyle feribot kazaları sıklıkla meydana geliyor.

Geçen hafta da Manila'nın doğusundaki Rizal eyaleti açıklarındaki Laguna de Bay gölünde yaklaşık 70 kişiyi taşıyan maksimum 42 kişi kapasiteli bir yolcu teknesi alabora olmuş ve 27 kişi hayatını kaybetmişti.¦