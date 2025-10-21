Haberler

Filipinler'de Fengshen Fırtınası: 7 Ölü, 245 Bin Kişi Etkilendi

Filipinler'de Fengshen Fırtınası: 7 Ölü, 245 Bin Kişi Etkilendi
Güncelleme:
Filipinler'de meydana gelen Fengshen tropikal fırtınası sonucunda 7 kişi hayatını kaybetti, 245 bin kişi olumsuz etkilendi. Tahliyeler gerçekleştirildi ve birçok bina zarar gördü.

FİLİPİNLER'de etkili olan Fengshen tropikal fırtınası nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamada, Luzon ve Visayas bölgelerinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişiden haber alınamadığı, yaklaşık 245 bin kişinin de yağışlardan olumsuz etkilendiği kaydedildi. Binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliyesinin sağlandığı belirtilen açıklamada, 83 binanın zarar gördüğü ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
