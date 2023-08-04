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Filipinler'de düşen uçakta 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Dünya Haberleri

Cordillera bölgesinde düşen Cessna 152 tipi uçakta bulunan uçuş eğitmeni ve öğrencinin cesedine ulaşıldı. Hindistanlı öğrencinin cesedi Hindistan'a gönderilecek.

Filipinler'de 1 Ağustos'ta düşen uçakta bulunan 2 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Cordillera bölgesindeki yerel yetkililer, 1 Ağustos'ta düşen "Cessna 152" tipi eğitim uçağında bulunan 2 kişinin cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Filipinler'in dağlık Apayao bölgesinde düşen uçakta, uçuş eğitmeni Edzel John Lumbao Tabuzo ve Hint öğrencisi Anshum Rajkumar Konde bulunuyordu.

Konde'nin cesedinin Hindistan'a gönderileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Dünya

Filipinler Cessna India Dünya Haberler

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