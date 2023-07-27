Filipinler'de Doksuri Tayfunu'nun yol açtığı sel ve heyelanlarda 5 kişi hayatını kaybetti

Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), Doksuri Tayfunu'nun yol açtığı kuvvetli yağış, sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu. NDRRMC, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Filipinler'in kuzeyindeki Benguet vilayetinde meydana gelen heyelanda 4 kişinin, Metro Manila'nın doğusundaki Rizal vilayetindeyse bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

MANİLA, 27 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), Doksuri Tayfunu'nun yol açtığı kuvvetli yağış, sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.

NDRRMC, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Filipinler'in kuzeyindeki Benguet vilayetinde meydana gelen heyelanda 4 kişinin, Metro Manila'nın doğusundaki Rizal vilayetindeyse bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

NDRRMC Sözcüsü Edgar Posadas, yerel radyoya yaptığı açıklamada, kurumun bildirilen ölümleri doğruladığını belirtti.

Yerel medya ve polis, tayfunun etkili olduğu bazı bölgelerde daha fazla kişinin öldüğünü bildirdiği için ölüm sayısı daha da artabilir.

NDRRMC, Doksuri'nin ülkede yaklaşık 328.000'den fazla kişiyi olumsuz etkilediğini ve 20.000 civarında kişinin 300'den fazla geçici barınma yerlerinde kaldığını söyledi.

Doksuri, bu yıl Filipinler'de etkili olan beşinci tayfun.

Devlet meteoroloji bürosu, Doksuri'nin, güneybatıdaki muson yağmurlarını artırarak önümüzdeki birkaç gün daha fazla yağışa yola açacağı tahmininde bulundu.

Filipinler, temelde Pasifik Ateş Çemberi ve Pasifik tayfun kuşağındaki konumu nedeniyle dünyada afetlere en çok maruz kalan ülkelerden biri. Bu takımada ülkesi, her yıl bazıları şiddetli ve yıkıcı olan ortalama 20 tayfunla mücadele ediyor.

2013 yılında Filipinler'i vuran Haiyan Süper Tayfunu, 7.000'den fazla kişinin ölümüne yol açmıştı.