Filipinler'de Doksuri Tayfunu'nun Tetiklediği Sel ve Toprak Kaymalarında Ölü Sayısı 25'e Yükseldi

Filipinler'de Doksuri Tayfunu'nun tetiklediği sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükselirken, en az 20 kişiden haber alınamıyor. Ülkenin birçok bölgesi hala sular altında.

MANİLA, 31 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler'de Doksuri Tayfunu'nun tetiklediği sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükselirken, en az 20 kişiden haber alınamıyor.

Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Doksuri Tayfunu'nun geçen hafta Filipinler'i terk etmesinden sonra bile şiddetli yağışların devam ettiğini ve ülkenin birçok bölgesinin hala sular altında olduğunu bildirdi.

Öte yandan bu yıl Filipinler'i vuran altıncı kasırga olan Hanun Tayfunu, Pazartesi günü şiddetlenmeye devam ederek Metro Manila bölgesinde de dahil olmak üzere ülke genelinde güneybatı muson yağmurlarını güçlendirdi.

NDRRMC Pazartesi günü yayımladığı bir raporda, Doksuri Tayfunu'nun Filipinler'in kuzeyinde 20, Metro Manila yakınlarındaki bir bölgede üç ve ülkenin iç kesimlerinde iki kişinin ölümüne yol açtığını duyurdu.

NDRRMC ayrıca Filipinler'in kuzeyinde 20 kişinin daha kayıp olduğunu bildirdi.

Doksuri Tayfunu, Güneydoğu Asya ülkesinde yaklaşık 2,4 milyon kişiyi etkilerken, yerinden edilen 50.000'den fazla kişi halen geçici barınma yerlerinde kalıyor. Tayfun ayrıca evlere, ekinlere, yollara ve köprülere de zarar verdi.

Filipinler, temelde Pasifik Ateş Çemberi ve Pasifik tayfun kuşağındaki konumu nedeniyle dünyada afetlere en çok maruz kalan ülkelerden biri. Bu takımada ülkesi, her yıl bazıları şiddetli ve yıkıcı olmak üzere ortalama 20 tayfuna maruz kalıyor.