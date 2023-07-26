Filipinler'de Çocuk İşçi Sayısı Artıyor

Filipinler İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2022 yılında yaşları 5 ila 17 arasında değişen 1,48 milyon çocuğun çalıştığı tahmin ediliyor. Çocuk işçilerin çoğunluğu hizmet sektöründe çalışıyor.

MANİLA, 26 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler İstatistik Kurumu (PSA), Filipinler'de çocuk işçi sayısının artmaya devam ettiğini ve 2022 yılında yaşları 5 ila 17 arasında değişen 1,48 milyon çocuğun çalıştığının tahmin edildiğini açıkladı.

Filipinler İstatistik Kurumu'nun Salı günü açıkladığı verilere göre, 2022'de ülkedeki 5-17 yaş arası 31,71 milyon çocuğun yüzde 4,7'si çocuk işçi olarak çalışırken, bu rakam 2021'de yüzde 4,3 yani 1,37 milyon çocuk işçi olarak kaydedilmişti.

Veriler, bu çocukların yüzde 49,5'inin hizmet sektöründe, yüzde 43,2'sinin tarım sektöründe, yüzde 7,3'ünün ise sanayi sektöründe çalıştığını gösterdi.

Tehlikeli işlerde veya haftada 40 saatten fazla çalışanlar da dahil olmak üzere, çocuk işçiliği yaptığı düşünülen çocukların sayısı 2021'de 935.000 iken, 2022'de 828.000 olarak tahmin edildi.

Çocuk işçiliği, bir çocuğun sömürüye maruz kaldığı, sağlığına ve güvenliğine zarar veren veya fiziksel, zihinsel veya psikolojik gelişimini etkileyen herhangi bir iş veya ekonomik faaliyettir.

Filipinler'deki çocuk işçilerin yüzde 66,2'sini erkek, yüzde 33,8'ini ise kız çocukları oluşturuyor.