Filipinler'de bir yolcu teknesi alabora oldu, en az 30 kişi öldü

Filipinler Sahil Güvenliği, Manila'nın doğusundaki Rizal eyaletinde bir gölde meydana gelen kazada en az 30 kişinin öldüğünü duyurdu. Kazada 40 kişi kurtarıldı.

MANİLA, 27 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler Sahil Güvenliği (PCG), Perşembe günü öğleden sonra Manila'nın doğusundaki Rizal eyaletindeki bir gölde bir yolcu teknesinin alabora olduğunu duyurdu.

Sahil güvenlik ekipleri, yerel saatle 13.00 sularında meydana gelen kazada en az 30 kişinin öldüğüne dair haberlere ilişkin araştırma yürüttüklerini söyledi.

PCG, kuvvetli rüzgarın motorlu tekneyi savurduğunu ve teknedeki yaklaşık 70 kişinin paniğe kapılmasına neden olduğunu belirtti.

"Teknenin iskele tarafına telaşla koşan yolcular, teknenin alabora olmasına neden oldu" diyen Filipinler Sahil Güvenliği, 40 kişinin kurtarıldığı bilgisini de paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda kurtarılan birkaç kişinin kıyıda yerde yattığı görülüyor.