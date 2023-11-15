Filipinler'de ABD Büyükelçiliği Önünde İsrail Protestosu

Filipinler'de ABD'nin Manila Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Japon Devlet Televizyonunun (NHK) haberine göre, Filistin yanlısı 100'ün üzerinde gösterici, başkent Manila'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden kalabalık, ateşkes çağrısında bulunarak "Soykırımı durdurun" pankartları açtı.

Göstericiler ayrıca Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ve hükümetin ABD ile yakın ilişkiler kurmasını eleştirdi.

Bu arada, protestonun Marcos'un Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'nin San Francisco kentine yolculuk ettiği zamana denk gelmesi dikkati çekti.

Protestoyu organize eden Renato Reyes, NBC News'e yaptığı açıklamada, " Gazze'ye atılan bombalar, Filistinlilere karşı kullanılan dron ve kurşunlar ABD'den geliyor. ABD'nin ( Gazze'de) şu an yaşanan insani felakette ezici bir sorumluluğu var." ifadesini kullandı.

Reyes, İsrail ordusu ile söz konusu bağlantıları nedeniyle ABD ve Başkan Joe Biden hükümetini Gazze'deki saldırılardan sorumlu tuttuklarını belirtti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 48 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 650'sini çocuk ve 3 bin 145'i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.