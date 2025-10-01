Filipinler'de 6,9 Büyüklüğünde Deprem: 69 Ölü

(ANKARA)- Filipinler'de 6,9 büyüklüğündeki deprem, ülke genelinde büyük hasara neden oldu. Sarsıntının vurduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları zamana karşı sürerken, bilançonun ağırlaşmasından endişe ediliyor.

Filipinler'in orta kesimleri, dün gece 6,9 büyüklüğündeki depremle sallandı. İlk belirlemelere göre en az 69 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, "arama çalışmaları ilerledikçe ölü sayının artmasından endişe duyduklarını" açıkladı. Elektrik ve su hatlarının koptuğu şehirlerde enkaz altında kalanları arama çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

Sarsıntının merkez üssüne yaklaşık 19 kilometre mesafedeki 90 bin nüfuslu kıyı kenti Bogo, felaketi en ağır hisseden yerleşimlerinden birisi oldu. Kentte en az 14 kişinin hayatını kaybettiği resmi kaynaklarca teyit edilirken, yaralıların sayısından dolayı hastaneler kapasitesini aştı.

Komşu Medellin kasabasında bir düzineden fazla kişi, çöken duvarlar ve tavanların altında kalarak hayatını kaybetti. Bogo yakınlarındaki San Remigio'da, belediye başkanı Alfie Reynes'in aktardığına göre, bir basketbol maçı sırasında depreme yakalanan 5 kişi, panikle kaçmaya çalışırken çöken duvarların altında kalarak hayatını kaybetti. Reynes, altyapısı tamamen çöken kasaba için acil gıda, su ve kurtarma ekipmanı çağrısında bulundu.

Büyük sarsıntının ardından bölgede kısa süreli bir tsunami paniği de yaşandı. Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, Cebu ve komşu illerin kıyı şeritleri için uyarı yayınlasa da tehlikeli dalgaların gözlenmemesi üzerine uyarı kısa süre içinde kaldırıldı.

Bualoi ve Ragasa tayfunları üzerinden henüz bir hafta geçmişken yaşanan deprem, şehri tanınmaz hale getirdi. "Pasifik Ateş Çemberi" olarak bilinen deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler, dünyanın afetlere en açık ülkelerinden biri olarak sık sık benzer trajediler yaşıyor.