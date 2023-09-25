Filipinler, Çin'in yüzen bariyerlerini kaldırmaya karar verdi

Filipinler, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tartışmalı bölgeye yerleştirdiği yüzen bariyerleri kaldıracağını açıkladı. Çin'in bu adımı, Filipinler'in tepkisine neden oldu ve balıkçı teknelerinin geçişini engelledi.

Filipinler, Çin sahil güvenliği tarafından Güney Çin Denizi'nde tartışmalı bölgeye yerleştirilen yüzen bariyerleri kaldıracağını açıkladı.

Çin'in Güney Çin Denizi'ne yüzen bariyerler yerleştirmesi Filipinler'in tepkisini çekti. Çin sahil güvenliği, geçtiğimiz hafta Cuma günü Filipinli balıkçı teknelerinin geçişini engellenmek amacıyla tartışmalı Scarborough Resifi çevresine 300 metre uzunluğunda yüzen bariyer yerleştirdi. Bariyerlerin yerleştirilmesinin ardından 50'den fazla balıkçı teknesinin bölgeye girişi engellendi.

Filipinli yetkililer ise Çin'in adımına tepki göstererek, bu uygulamanın yasadığı olduğunu belirtti. Filipinler Ulusal Güvenlik Danışmanı Eduardo Ano yaptığı açıklamada, "Çin sahil güvenliğinin yüzen bariyerler yerleştirmesini kınıyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti, bariyer yerleştirerek geleneksel balıkçılık haklarını ihlal etmektedir" dedi. Ano, Filipinler tarafından bariyerlerin kaldırılması ve bölgedeki balıkçıların haklarının korunması amacıyla gerekli tüm adımların atılacağını ifade etti.

Filipinler Sahil Güvenlik Sözcüsü Jay Tarriela da bariyerin balıkların bulunduğu alana erişimi engellediğini kaydederek, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu eylemi gayri meşrudur. Kesinlikle gıda güvenliğimizi etkilemektedir" diye konuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin ise yaptığı açıklamada, resifin ve çevresindeki suların Çin'in tartışılmaz egemenlik alanı olduğunu ifade etti. Filipinlere ait bir balıkçı gemisinin 22 Eylül'de izinsiz olarak Çin sularına girdiğini belirten Wang, "Çin sahil güvenliği, gemiyi durdurmak ve uyarmak için yasalara uygun, profesyonel ve itidalli bir şekilde gerekli önlemleri aldı" dedi.

Filipinler, Scarborough Resifi'nin münhasır ekonomik bölgesi içinde yer aldığını iddia ederken, Çin ise resifin kendi egemenliğinde olduğunu öne sürüyor. - MANILA