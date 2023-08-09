Filipinler, Çin'in Spratly Adaları'ndaki savaş gemisi iddialarını reddetti

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Çin'in Spratly Adaları'ndaki Filipinlere ait savaş gemisinin geri çekileceği iddialarını reddetti. Marcos, böyle bir anlaşmadan haberdar olmadığını belirtti.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Güney Çin Denizi'nde iki ülke arasında egemenlik ihtilafına konu olan Spratly Adaları'ndaki resifte bulunan Filipinlere ait savaş gemisinin geri çekileceğinin taahhüt edildiği yönündeki Çin'den gelen iddiaları reddetti.

Marcos, Filipinler Sahil Güvenliği tarafından yayınlanan videoda, Spratly Adaları'nda bulunan "BRP Sierra Madre" isimli savaş gemisine ilişkin Çin'in iddialarına yanıt verdi.

Filipinler'in gemiyi geri çekeceğini taahhüt ettiğini öne süren Çin'in iddialarını reddeden Marcos, "Filipinler'in kendi sularından kendi gemisini çıkarmasına dair böyle bir düzenleme veya anlaşmadan haberdar değilim. Öyle bir anlaşma varsa bile, şu an iptal ediyorum." açıklamasında bulundu.

Çin'in söz konusu iddiası, 6 Ağustos'ta İkinci Thomas Sığı'nda söz konusu gemiye yaklaşan Filipinler ikmal gemisine Çin Sahil Güvenliği tarafından tazyikli su sıkılmasının ardından gelmişti.

Karaya oturtulan savaş gemisinin bölgede yasa dışı olarak bulunduğunu kaydeden Çin Sahil Güvenliği, 7 Ağustos'ta, geminin geri çekilerek resifin orijinal haline getirilmesini talep etmişti.

Filipinler ise 8 Ağustos'ta, Güney Çin Denizi'nde iki ülke arasında tartışmalı resifte karaya oturmuş savaş gemisini geri çekmesi uyarısında bulunan Çin'in talebini reddetmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları zaman zaman Çin ile diğer ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.