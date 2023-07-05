Filipinler, Çin'in ihtilaflı deniz yetki alanlarında faaliyetlerini 'taciz' olarak değerlendirdi

Filipinler, Çin menşeli gemilerin iki ülke arasındaki adalar civarında ihtilaflı deniz yetki alanlarındaki faaliyetlerini "taciz" olarak değerlendirdi.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözcülerinden Tuğamiral Jay Tarriela, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Çin'in sahil güvenlik araçlarının ülkesinin devriye teknelerini 91 metre yakından takip ettiğini bildirdi.

Çin'e ait gemilerin Filipinler'in devriye teknelerini "taciz" ettiğini savunan Tarriela, Pekin'in bu faaliyetlerle Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı resif Ayungin'e yapılacak tedarik operasyonunu "engellemek" istediğini belirtti.

Tarriela, Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü'ne (COLREG) uymayan faaliyetlerde bulunan Çin'in, tüzüğü "bariz biçimde göz ardı" ettiğini söyledi.

Çin Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir geminin, 28 Nisan'da Ayungin'e hareket eden Filipinler'e ait devriye botunu engellemesi gerilime neden olmuştu.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

ABD'nin de son dönemde Çin'in artan varlığına karşı bölgede "Seyrüsefer Serbestisi Operasyonları" (FONP) adını verdiği askeri devriye ve seyir faaliyetlerini artırdığı gözleniyor.