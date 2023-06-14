Filipinler, Afgan sığınmacılar için ABD'nin Özel Göçmen Vizesi çıkarmasını bekliyor

Filipinler, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinden sonra ülkeye kabul edilen Afgan sığınmacılar için ABD'nin Özel Göçmen Vizesi (SIV) çıkarmasını bekliyor.

Filipinler Haber Ajansı'nın Filipinler'in Washington Büyükelçisi Jose Manuel Romualdez'e dayandırdığı haberine göre, ABD askerlerinin çekilmesinin ardından Filipinler'e yerleştirilen Afgan sığınmacıların ABD'ye gönderilmesi için hükümet çalışma yürütüyor.

Romualdez, ülkesinin ABD'den Afgan sığınmacılar için Ocak 2022'de talepte bulunduğu Özel Göçmen Vizesi'nin çıkmasını beklediğini belirterek, "Hükümet teklif için dikkatlice çalışıyor." ifadesini kullandı.

Senatör Imee Marcos'un konu hakkında Filipinler Senatosuna sunduğu inceleme talebinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Romualdez, "Vize işlemleri başlayınca ülkede hiçbir Afgan kalmayacak." sözlerini kullandı.

Romualdez, gönderilecek sığınmacıların dikkatle inceleneceğini vurgulayarak, herhangi bir vize başvurusunun reddi durumunda, Afganistan'a iade sürecinin başlatılacağını ancak bunun düşük bir ihtimal olduğunu sözlerine ekledi.

ABD askerlerinin Eylül 2021'de Afganistan'dan çekilmesinden sonra Amerikan hükümetinin projeleri için çalışan pek çok Afgan, ülkelerinden tahliye edilerek ABD ve Filipinler'in de içinde bulunduğu bazı ülkelere yerleştirilmişti.