Fiji kıyılarında yat kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Fiji kıyılarında meydana gelen bir yat kazasında, Yeni Zelanda bayraklı yatın direği kırıldı ve bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, ölen kişinin cesedi Fiji'ye götürüldü.