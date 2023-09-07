Fiji, Güney Kore tarikatının liderlerini sınır dışı ediyor

Fiji, ülkede ticari faaliyetleri de olan Güney Kore'nin 'Grace Road' kilisesi tarikatının liderlerini sınır dışı etme kararı aldı. Kilisenin liderlerinden 4'ü yakalandı, diğer 2'si kaçtı. Tarikatın yaklaşık 400 takipçisi ve çalışanlarının akıbeti belirsiz.

Fiji, ülkede ticari faaliyetleri de olan Güney Kore'nin "Grace Road" kilisesi tarikatının liderlerini sınır dışı etme kararı aldı.

Fiji Göç Bakanı Pio Tikoduadua, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıl önce Fiji'ye göç eden Koreli dini grubun 6 liderini sınır dışı etme sürecinde olduklarını bildirdi.

Kilisenin yalnızca 4 liderinin yakalandığını, diğer 2'sinin de kaçtığını aktaran Tikoduadua, 2 liderin Güney Kore'ye geri gönderildiğini, diğerlerinin ise sınır dışı sürecinin sürdüğünü kaydetti.

Tikoduadua, iki ülke arasında suçluların iadesine ilişkin resmi bir anlaşma bulunmadığını ve söz konusu sınır dışı kararlarının kendisi tarafından verildiğini dile getirdi.

Ada çapında birçok çiftlik, restoran, market, benzin istasyonu ve diş kliniğine sahip tarikatın yaklaşık 400 takipçisinin ve çalıştırdıkları Fijili personelin akıbetinin ne olacağı hakkında ise açıklama henüz gelmedi.

Fiji'ye ilk göç edenlerin "Shin Ok-ju" isimli kadın tarafından "yaklaşan savaş ve kıtlıktan" kaçma vaadiyle getirildiği, Shin'in ise zorla alıkoyma ve saldırı suçlarından Güney Kore'de tutuklu olduğu aktarıldı.

6 lider hakkında Güney Kore'nin tutuklama emri vermesinin ardından, 2018'de Interpol'ün kırmızı bülten çıkardığı kaydedildi.