Fiji Başbakanı, Çinli polis memurlarının görev yapmasına izin veren anlaşmayı gözden geçiriyor

Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka, Çinli polis memurlarının Fiji'de görev yapmasına izin veren anlaşmayı yeniden gözden geçirdiklerini açıkladı. Rabuka, Yeni Zelandalı mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından anlaşmanın devam edip etmeyeceğine karar vermeden önce tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Fiji'nin Yeni Zelanda ile savunma konusunda bir işbirliği anlaşması imzalayacağı da açıklandı.

Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka, Çinli polis memurlarının Fiji'de görev yapmasına izin veren, iki ülkenin emniyet birimleri arasındaki koordinasyonu ve işbirliğini teşvik eden anlaşmayı yeniden gözden geçirdiklerini söyledi.

Rabuka, Yeni Zelandalı mevkidaşı Chris Hipkins ile başkent Wellington'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Rabuka, Fiji'nin Çin ile 2011'de imzaladığı ve Çinli polis memurlarının Fiji'de görev yapmasına izin veren, güvenlik güçlerinin işbirliğini öngören anlaşmayı yeniden gözden geçirdiklerini kaydetti.

Rabuka, Çin yönetimine atıfta bulunarak, "Sistemlerimiz ve değerlerimiz farklıysa, onlarla nasıl bir işbirliği yapabiliriz?" dedi.

Anlaşmaya devam edip etmeyeceklerine ilişkin bir soru üzerine Rabuka, "Devam mı edeceğimize yoksa geçmişte yaptığımız gibi benzer demokratik değerlere ve sistemlere sahip olanlarla mı yola devam edeceğimize karar vermeden önce bunu tekrar gözden geçirmeliyiz." cevabını verdi.

Rabuka, Fiji'nin Yeni Zelanda ile gelecek hafta tamamlanması beklenen savunma konusundaki bir işbirliği anlaşmasında mutabık kaldığını belirterek, yeni anlaşmanın, Fiji ordusunun kapasitesini ve becerisini geliştirmesine ve yeni teknolojilere adapte olmasına izin vereceğini kaydetti.

Çin tarafından daha önce yapılan açıklamada ise güvenlik konusundaki işbirliği anlaşmasının Fiji'ye fayda sağladığı ve işbirliğinin sürdürülmesinin umulduğu dile getirilmişti.