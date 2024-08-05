Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da yaptığı açıklamada İsrail'i eleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, "Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanan Netanyahu'yu demokrasinin beşiği olma iddiasındaki ABD Kongresi'nde konuşma yaptırıldığını gördük. Biz şuna inanıyoruz: Savaş suçlularının yeri parlamento kürsüsü olamaz" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'daki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Abdulati ile görüştü. Görüşmenin ardından Fidan, mevkidaşı Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşma yapmasını eleştiren Fidan, "Gazze'deki vahşet uluslararası düzenin tüm acizliğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermiştir. İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyenler, uluslararası düzenin temellerinin sarsılmasının baş sorumlusudurlar. Ukrayna'da işgali suç sayanlar, İsrail işgalciliği karşısında üç maymunu oynuyorlar. Bunun ABD Kongresi'nde Netanyahu'nun ağırlanması hadisesinde de gördük. Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanan Netanyahu'yu demokrasinin beşiği olma iddiasındaki ABD Kongresi'nde konuşma yaptırıldığını gördük. Biz şuna inanıyoruz: Savaş suçlularının yeri parlamento kürsüsü olamaz. Savaş suçlarının oturtulması gereken yer ancak ve ancak sanık sandalyesi olmalıdır. İsrail'e destek verenler bu yanlıştan bir an önce geri dönmelidirler. Fundamentalist Netanyahu hükümetinin bölgede yaptığı provokasyonlar, tüm dünya için büyük bir tehdit oluşturuyor. Gazze'deki katliama dur denilmezse sadece bölgemiz değil, tüm dünya ağır bedeler ödeyecek" dedi.

"BAŞ MÜZAKERECİYİ KALLEŞÇE ÖLDÜRDÜLER"

Fidan, ateşkes müzakerelerinde Filistin tarafının yapıcı, İsrail'in ise oyunbozanlık yaptığını söyledi. Filistin'in baş müzakerecisi konumunda olan İsmail Haniye suikastının 'alçakça' olduğunu belirten Bakan Fidan, "Ancak gelinen noktada, müzakerelerde Filistinliler yapıcı bir yaklaşım sergilerken, oyunbozanlık yapan taraf hep İsrail olmuştur. İsrail bununla da yetinmemiş, ateşkes görüşmelerinin baş müzakerecisini kalleşçe bir suikastla öldürmüştür. İsrail'in Tahran'da yaptığı bu alçaklığı burada bir kez daha lanetliyor, Filistin davasının önemli isimlerinden şehit İsmail Haniye'yi rahmetle anıyorum. Bu suikast şunu açıkça ortaya koymuştur: Netanyahu, barış istemiyor. Netanyahu, tüm bölgeyi ateşe vermek istiyor. İsrail, şiddet ve yayılmacılık peşinde koşuyor" diye konuştu.

"DOSYAMIZI, ULUSLARARASI ADALET DİVANINA TESLİM EDECEĞİZ"

Bakan Fidan, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılandığı sürece Türkiye'nin de dahil olduğunu hatırlatarak, "İsrail, Gazzelilere insani yardım ulaştırılmasından bile ciddi rahatsızlık duyuyor. İsrail yerlerinden ettiği, bombalarla öldüremediği Gazzelileri, sistematik biçimde aç susuz bırakıyor. Bizler gerek Gazze'deki katliamın son bulması gerekse faillerinin yargılanması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılandığı sürecin, yakın takipçisiyiz. Bu davaya Türkiye olarak müdahil olma kararı almıştık. İnşallah Çarşamba günü başvuru dosyamızı mahkemeye teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Fidan, Orta Doğu'da barışın formülünün Filistin devletinin kurulması olduğunun altını çizerek, "Orta Doğu'da barışın yolu, gerçek anlamda bir Filistin devletinin kurulmasından geçiyor. Filistinli kardeşlerimizin, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir devleti olmalı. Bu onların en doğal hakkıdır. İsrail ya da batılı ülkelerin bu konuda dayatmada bulunmasına karşıyız" dedi.

"TÜRKİYE 56 BİN TONDAN FAZLA YARDIM YAPTI"

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Gazze'ye 56 bin tondan fazla yardım ulaştırdığını ifade ederek, "İnsani yardım faaliyetleri hakkında ilk elden bilgi alma imkanım oldu. Mısır kendi yaptığı yardımların yanı sıra diğer ülkelerin yardımlarının ulaştırılmasında da kilit rol oynuyor. Türkiye olarak şu ana kadar Gazze'ye 56 bin tondan fazla insani yardım malzemesi ulaştırdık. Türkiye Gazze'ye en çok yardımda bulunan ülke olmuştur. Bu vesileyle ülkemizle yakın iş birliği ve koordinasyon içinde çalışan Mısır Kızılayı'na, Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı'na ve ilgili tüm kurumlara Sayın Bakan'ın şahsında teşekkür ediyorum" dedi.

TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ

Bakan Fidan, meslektaşı Abdulati ile ikili görüşmesinde Türkiye-Mısır ilişkilerinin de değerlendirildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Malumunuz bu sabah Sayın Sisi tarafından kabul edildim. Kendisine Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettim. Kendisini en kısa zamanda Ankara'ya beklediğimizi de ifade ettim. Sayın Cumhurbaşkanımızın Şubat ayındaki tarihi Kahire ziyareti ilişkilerimize muazzam bir ivme kazandırdı. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Mevcut ticari ve ekonomik iş birliğimizi daha ileri seviyelere taşıyacağımıza inanıyorum. Serbest Ticaret Anlaşmamızın kapsamının genişletilmesine ve Mersin-İskenderiye seferlerinin tekrar başlatılmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini önümüzdeki 5 yıl içinde inşallah 15 milyar dolara yükseltmeyi kararlaştırmıştık. Bu hedefi en kısa sürede yakalayacağımıza inanıyoruz. Meslektaşımla stratejik öneme haiz enerji konularını da ele aldık. Enerji alanında Mısır'ı uzun vadeli güvenilir bir ortak olarak telakki ediyoruz. LNG ve nükleer enerji başta olmak üzere bu sektördeki potansiyelimizi de konuşma imkanımız oldu."

SİSİ, TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK

Bakan Fidan, ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirterek, "Bölgemizin bir ateş çemberine döndüğü bu günlerde, Mısırlı kardeşlerimizle yakın istişare içinde olmaya özen gösteriyoruz. Değerli mevkidaşımla hem ikili konuları hem bölgemizdeki vakim gelişmeleri görüştük. Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Sisi'nin ülkemize yapacağı ziyaret esnasında Birinci Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı da yapılacak. Mevkidaşımla bu toplantının hazırlık çalışmalarını da ele aldık" ifadelerini kullandı.