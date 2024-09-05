Bakan Hakan Fidan Üsküp'te İkili Görüşme Gerçekleştirdi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Üsküp'te Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski ile ikili ve heyetlerarası görüşme yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya