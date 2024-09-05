Bakan Hakan Fidan Üsküp'te İkili Görüşme Gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski ile ikili ve heyetlerarası görüşmeler yaptı. Görüşmelerin detayları ve alınan kararlar basın açıklamaları ile duyurulacak.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Üsküp'te Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski ile ikili ve heyetlerarası görüşme yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya