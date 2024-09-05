Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'da Resmi Temaslarda Bulundu
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya resmi temasları kapsamında Üsküp'te Başbakan Hristijan Mickoski ve Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile bir araya geldi. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve bölgedeki iş birliğini artırmak amacı taşıyor. Fidan’ın görüşmeleri, diplomatik ilişkilerin derinleşmesine olanak tanıyacak önemli adımlar içeriyor.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Üsküp'te Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ve Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya