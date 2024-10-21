FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Hastanede Öldüğü İddia Edildi

FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakın internet siteleri, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede öldüğünü duyurdu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede öldüğü bildirildi. Kendilerine yakın bir sitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü belirtildi.