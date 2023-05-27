Fetih Hareketi: FKÖ kuruluşu Nekbe'den sonra en büyük ulusal başarı

Fetih Hareketi, Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) kuruluşunun Nekbe'den sonra kazanılan en büyük ulusal başarı olduğunu belirtti. FKÖ, Filistin halkını şemsiyesi altında birleştirdiği ve ulusal haklar bağlamında BM gündemine girmesini sağladı.

Fetih Hareketi, Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) kuruluşunun Nekbe'den sonra kazanılan en büyük ulusal başarı olduğunu belirtti.

Fetih Hareketi, FKÖ'nün kuruluşunun (28 Mayıs 1964) 59. yıl dönümü münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, FKÖ'nün, Filistin halkını şemsiyesi altında birleştirdiği ve Siyonist Hareketin Filistinlilerin varlığını sona erdirdiğini zannettiği bir zamanda Filistin meselesinin siyasi bir mesele ve ulusal haklar bağlamında Birleşmiş Milletlerin (BM) gündemine girmesini sağladığı ifade edildi.

FKÖ'nün, bu nedenle Nekbe'den (İsrail'in Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi) sonraki en büyük ulusal başarılardan biri olduğu kaydedilen açıklamada, FKÖ'nün Filistin halkının tek meşru temsilcisi olma vasfına zarar verecek çalışmalara ve alternatif örgütler kurma girişimlerine izin verilmeyeceği dile getirildi.

Fetih'in açıklamasında, Hamas ve İslami Cihad, FKÖ'ye katılmaya çağrıldı.

Filistin halkının meşru temsilcisi olan FKÖ, 28 Mayıs 1964'te kuruldu. FKÖ, başta Fetih olmak üzere Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve diğer bazı siyasi partileri şemsiyesi altında barındırırken, Hamas ve İslami Cihad bu örgütte yer almıyor.