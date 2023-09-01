Fethiye'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelilerin yanlarındaki çantada 38 tarihi eser ele geçirildi.