Fethiye'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelilerin yanlarındaki çantada 38 tarihi eser ele geçirildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında şüpheli görülen T.D. ve M.D.A'nın yanlarındaki çantada yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 38 obje ele geçirildi.
El konulan objeler, Fethiye Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Dünya