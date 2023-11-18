Fethiye'de lastik botta 19 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 19 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki lastik botta 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Durdurulan lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.