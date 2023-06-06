Fethiye'de Dünya Çevre Günü etkinliği: Kuş Cenneti ve Ördek Adası'nda temizlik çalışması yapıldı

Fethiye Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve çevre dostu vatandaşlarla Kuş Cenneti ve Ördek Adası bölgesinde temizlik çalışması yaptı. Deniz kenarına atılmış cam ve plastik şişe, poşet, ambalaj atıkları gibi birçok geri dönüşebilir atık ve çöp toplandı.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Fethiye Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve çevre dostu vatandaşlarla Kuş Cenneti ve Ördek Adası bölgesinde temizlik çalışması yapıldı.

Fethiye Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte, deniz kenarına atılmış cam ve plastik şişe, poşet, ambalaj atıkları gibi birçok geri dönüşebilir atık ve çöp toplandı. Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürü Selver Hatice Kabak, 40 torba çöp toplanan etkinliğin ardından, "Dünya Çevre Haftası etkinlik kapsamında Kuş Cenneti'ndeyiz. Doğa bizler için var. Ama eğer faydalanmazsak, zarar verirsek hiçbir anlamı kalmıyor. Çöp ve atık toplama çalışması gerçekleştirdik. Çöpleri çöpe, ambalaj atıklarını atık noktalarına atalım" dedi.