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Fethiye'de 68 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 68 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri olaya müdahale etti ve göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Sahil güvenlik ekipleri bota el koyarken, jandarma ekipleri ormanlık alanda arama çalışmalarına devam ediyor.