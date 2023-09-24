Fethiye'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına bot ile geçmeye çalışan kaçarken botun arıza yapması sonrası 29 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına bot ile geçmeye çalışan kaçarken botun arıza yapması sonrası 29 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot ile Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak içindeki 29 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA